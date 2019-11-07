Gündem 2019-ALES/3 giriş belgeleri açıklandı
EĞİTİM

ALES ​giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM 2019-ALES/3 ​giriş belgeleri öğrenme ekranı

2019-ALES/3 giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı. Adaylar, ALES/3 giriş belgelerini, ÖSYM'nin internet adresinden edinebilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

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