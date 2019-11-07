Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.