2019 buluşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamasını çok önemli gördüğünü belirtti. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Bugün Erdoğan’a yönelik saldırılar sanıyor musunuz ki şahsımıza ve partimizedir? Bu saldırılar bizlerin nezdinde 80 milyonun nüfusu tüm Türkiye’yedir. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı hadiselerin amacı artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmıştır. Milletimizi parçalamak ve ülkemizi bölmek isteyenlere karşı, adeta yeni bir istiklal savaşı veriyoruz. Bu savaşın cepheleri çok geniştir. Terör örgütlerinden ekonomiye kadar her araç bu savaşta kullanılmaktadır.

BİR ASRI KUCAKLAYACAK MODEL

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hazırlıklarını bu yıl büyük ölçüde tamamlamak zorundayız. Mevzuat, uyum çalışmaları çok çok önemli. İnşallah bunları da özellikle MHP ile el ele vererek, dayanışma içerisinde... Temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır ve böylece bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Ama asıl olan, yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. Önümüzdeki bir asrı kucaklayacak bir yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız.

7 AĞUSTOS RUHUNDA KARARLIYIZ

Bu seçimler arifesinde, özellikle Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Birileri diyor ki acaba ‘şu ne der, bu ne der’. Kusura bakmasınlar, ‘şu ne der, bu ne der’ değil, ‘biz ne deriz’, asıl olan budur.

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BİRARAYA GELİR KONUŞURUZ

Onun için de bizler Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdiği sorumluluk var. Bunları da yerine getirmek bizim görevimiz. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum.

YERİMİZ MİLLETİMİZİN YANIDIR

Kendisine, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır.

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2019 buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında Bahçeli’nin açıklamaları ve ittifak çalışmalarına ilişkin soruya “Sayın Bahçeli, Ankara’daki temsilcilerle bir toplantı yaptı. Biz de şimdi değerlendirmelerini ayrıca yaparız. Zaten bizim de gündemimizde görüştüğümüz, konuştuğumuz başlıklar. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olan adım ne ise o adımları atarız” karşılığını verdi. Bir başka gazetecinin, Bahçeli ile planlanan bir görüşme olup olmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, “Kendilerine bir davet yaptık. Yanıt bekliyoruz. Siyasette hayırlı olan her işte acele etmek lazım. Şu anda bu görüşmeler ne kadar önceden gündeme gelirse ona göre de bunların hazırlıkları yapılır” değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklamanın ardından Erdoğan ile Bahçeli’nin bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceği açıklandı. Görüşmede ittifak modeli ve uyum düzenlemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Sıradaki terör koridoru

Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak’taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruşun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşların ortak gelecek konusunda samimiyetlerinin ifadesi olduğunu belirten Erdoğan, “Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı Harekatıyla attığımız adımı, Afrin ve Münbiç’te devam ettirerek, ardından da tüm sınır boylarını güvene ve huzura kavuşturarak, bu süreci inşallah tamamlayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı, bu süreçte, bölgedeki vatandaşların daha güçlü desteğine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, geçmişte attıkları adımları çok daha ileriye taşıyacak bir çalışmanın ortaya konulması gerektiğini söyledi.

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Söz söyleme hakları yok

AK Parti’nin gücünün birliğinden ve milletle olan bağlarını sıkı tutmasından kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü eleştirdi. Erdoğan, “Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, hiçbir tutumu, hiçbir sözü affetmemiz söz konusu olamaz. Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir.

TRENDEN DÜŞENLER

Bu ülkede bir ‘evet-hayır’ referandumu yapılıyor ama bakıyorsunuz birileri de ‘hayır’ için kampanya yürütüyor. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar ama bu da yoluna devam eder” dedi. Erdoğan, “Kendilerine biçilen tek misyonun AK Parti’ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor. Siz hiç merak etmeyin Türkiye’nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla, dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor” diye konuştu.

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Siyasi içerikli darbe girişimi

Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan terör örgütlerinin saldırılarıyla, bir yandan ikili ve uluslararası ilişkilerdeki oyunlarla, bir yandan da ekonomik kumpaslarla dize getirilmek istendiğini vurguladı. ABD’deki kumpas davasına işaret eden Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içerisindeler. Şu anda Amerika’daki malum dava, işte bir siyasi içerikli darbe girişiminin adresidir ve bu öyle sureta atılmış bir adım veya yapılmakta olan bir dava değildir. Türkiye’yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, güya kendilerine göre FETÖ ile CIA ile öbür tarafta FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye’ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Fakat bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar” dedi.

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Türkiye’nin son 15 yılda geldiği yerin birilerini rahatsız ettiğini, kıskançlık krizlerine soktuğunu ifade eden Erdoğan, “Ama çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Zaten bizim ‘stratejik ortak’ olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda 911 kilometre Suriye sınırında, 350 kilometre Irak sınırında kalkıp da terör örgütlerine her türlü ağır, hafif silah desteğini veriyorlarsa biz kendileriyle neyi konuşacağız?” diye konuştu.

FETÖ’nün kökünü kazıyalım

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Erdoğan, mevkidaşı Kitarovic’i Külliyesi’de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erdoğan, FETÖ ile mücadelede verdiği destek dolayısıyla mevkidaşına teşekkür etti. Erdoğan, “FETÖ terör örgütünün Balkanlardan kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz” dedi.

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