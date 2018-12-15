İkinci 100 günlük eylem planındaki yerli ve milli projeler, 2019’a damga vuracak. Enerjiden savunmaya, sağlıktan bilişim ve ulaşıma kadar birçok alanda çalışma yürütülecek.

Yerli üretim İHA

Aslan payı savunmaya

İlkinde olduğu gibi ikinci 100 günlük eylem planında da savunma sanayii projeleri aslan payını oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayi Başkanlığınca hayata geçirilecek 52 hedef projeden bazıları şöyle:

LAZER SİLAH SİSTEMİ

* Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısı kurulacak, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modeli belirlenecek.

* Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılacak, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modeli oluşturulacak.

* 18 bin Özgün Yerli Tabanca METE 100 gün içerisinde teslim edilecek.

İHA, F-16, F-35

* 5 ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2), 2 ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılacak.

* Atak taarruz ve taktik keşif helikopteri projesi kapsamında 2 helikopter teslimatı yapılacak.

* F-16 uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanacak.

* Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü inşaat faaliyetleri tamamlanacak.

* Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslim edilecek.

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* FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısı 146’ya çıkarılmış olacak.

* B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulü tamamlanacak.

GÜDÜMLÜ MERMİDE SERİ ÜRETİM

* Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri ve sistemin kurulumu yapılacak ve sistem kullanılarak güdümlü mermiyle atış testleri gerçekleştirilecek.

* Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımı belirlenecek, Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesi’nin ihalesine çıkılacak.

* Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanacak. Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine geçilecek.

* Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Projesi Kapsamında 200 Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı gerçekleştirilecek.

MİLLİ DENİZALTI

* Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlanacak.

* Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının (MÜREN-AY) TCG DOLUNAY ve TCG DOĞANAY Denizaltılarının kabul işlemleri tamamlanacak.

* Milli Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında Anten ve Hareket Sistemi Fabrika Kabul testleri tamamlanacak.

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PLAKA TANIMA SİSTEMİ

* Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısı 32’ye çıkarılacak.

* Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında, 28 il veya bölgede, Güvenli Okul Paketi kapsamında 221 okulda ilave kurulumlar yapılacak ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Fotoğraf: Arşiv

* Sağlıkta, ilaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerlileşme ve millileşme çalışmalarına devam edilirken; 50 ilaç daha bu kapsama alınacak.

* Antibiyotiğin gereksiz kullanımı ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki için kamuoyu bilinçlendirilecek.

* Bulaşıcı hastalık salgınlarının erken tespiti için geliştirilen milli yazılım ‘İZCİ’ uygulamaya konulacak.

BİLİŞİMDE TEŞVİK

* Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi kurulacak.

* İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi için Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilecek.

* Elektrik Enerjisi Santralleri için yerli elektromekanik ekipman tasarım, üretim ve devreye alma kabiliyeti kazanılması kapsamında Keban HES SCADA sistemi ve hız regülatörü sistemleri üretimleri tamamlanacak.

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YERLİ MOTOR VE LOKOMOTİF

* Hafif Raylı Sistem Araçlarının cer motorlarının yerli üretimi kapsamında metrolar için 70 motorun imalatı tamamlanacak.

* Yerli ve milli ilk dizel elektrikli 1 adet Manevra Lokomotifi üretilecek.

* Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu UTKU Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma organları) kavramsal tasarımı tamamlanacak.

* İstanbul Atatürk Havalimanına Milli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörünün kurulumu tamamlanacak.

Motoru ateşlendi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökbey helikopterine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2021 başında helikopterin seri üretimine başlanacağını belirten Demir, bu aşamada helikopteri yerli motorla uçurmayı hedeflediklerini kaydetti. Demir, “Helikopterimiz hazır ve motoru da hazırlıyoruz. TEI’de motorumuz ateşlendi, test ortamında çalışıyor” diye konuştu.

Kritik imzalar

* Yerli ve milli savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için; ASELSAN, TAİ ve HAVELSAN gibi köklü kurumlarla işbirliği yapılacak.

* Akıncı İHA Projesi ile İHA ve Keşif Gözetleme Sistemleri Ortak Koordinasyon Merkezi (MİKOM) Projesi için sözleşme imzalanacak.

* Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesine imzalar atılacak.

* Milli Gemi Projesi (MİLGEM) “İ” sınıfı firkateyn (5. gemi) sözleşmesi imzalanacak.

* 415 ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanacak.

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* Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesine imzalar atılacak.

* Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi, 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanacak.

EKONOMİ 2019’a güçlü bir başlangıç