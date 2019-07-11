Gündem 2019da 64 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

2019'da 64 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

2019'da 64 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma ile emniyet birimlerinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarda etkisiz hale getirdiği 679 terör örgütü üyesinden 54'ünün, İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde yer aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Jandarma ve emniyet birimlerinin yılbaşından bu yana düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen 64 sözde üst düzey teröristten 54'ünün "Terör Arananlar" listesinde bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığınca, terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini almak amacıyla 31 Ağustos 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ardından hazırlanan "Terör Arananlar Listesi"ndeki teröristler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 farklı kategoride isim ve fotoğraflarıyla yayımlanıyor.

  • Jandarma Özel Harekat (JÖH) başta olmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile jandarma ve emniyet birimleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 679 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
  • Çalışmalar sonucu bu teröristlerden 3'ünün kırmızı, 5'inin mavi, birinin yeşil, 8'inin turuncu ve 37'sinin gri listede yer aldığı tespit edildi.
  • Ayrıca aynı dönemdeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen 10 teröristin listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi önemli pozisyonlarda bulundukları belirlendi.

64 teröristten 10'u Şırnak, 4'ü Siirt, 6'sı İstanbul, 3'ü Mardin, 10'u Diyarbakır, 11'i Tunceli, 2'si Bitlis, geri kalanları da diğer iller ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

  • Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede yer alıp da yurt içindeki tek terörist olan, örgütün sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut da bulunuyor.
  • Yakut, Bitlis'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
  • İstanbul'da yakalanan DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Ümit İlter yeşil kategoride, Edirne'de yakalanan MLKP üyesi Azimet Ceyhan ise mavi kategoride yer alıyordu.

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