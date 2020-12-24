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2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları

2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Sonuçlar nereden öğreniliyor?

Kamuda memur olmak isteyen adayların 22 Kasım tarihinde katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavının sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişelebilir. Adayların, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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