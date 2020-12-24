2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Hayat

Başarılı rap şarkıcısı Miraç, Spotify'ı Ti'ye aldı

Ünlü rap sanatçısı Mirac, Spotify’ın oluşturduğu listelere tepki gösterdi. Spotify listelerini oluşturan editörlerin bazı büyük müzik şirketlerine ve sanatçılara ayrımcılık yaptığını ve çalma listelerini bu ayrımcılık üzerinden hazırladıklarını belirterek birçok emekçi sanatçının da aynı durumdan muzdarip olduğunu söyledi