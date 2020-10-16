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Gündem 2020 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
EĞİTİM

2020 KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri, online üzerinden tamamlanacak. 18 yaşından küçük öğrencilerin veli onayları alınarak işlemler yapılacak. 2020 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak ve nereden yapılacak? İşte, 2020-2021 KYK burs başvuru detayları...

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

KYK burs başvurusu için henüz bir açıklama yapmayan Kredi ve Yurtlar Kurumu, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte süreci resmen başlatacak.

  • Geçtiğimiz yıl ekim ayı içerisinde alınan KYK burs başvurusu, bu yıl da ekim ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 KYK burs başvurusu ne zaman alınacak ve nereden yapılacak? İşte, KYK burs başvurusu hakkında detaylı bilgiler...

KİMLERE BURS VERİLECEK?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

  • Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAKLAR

KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;

  • Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

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2020 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

  • Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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