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EĞİTİM

2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Üniversiteye gitmek isteyen adayların merakla beklediği YKS tercihleri bugün itibariyle başladı. Adaylar, 2020 YKS tercihlerini ÖSYM'nin sitesinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından 14 Ağustos'a kadar yapabilecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Adaylarımız, tercih edecekleri bölüm/programların özel koşullarına dikkat etmeliler, tercih edecekleri bölüm ve programları belirlerken puana göre değil, YKS başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalılar" dedi. Peki 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
YKS'ye giren adayların tercih işlemleri bugün başladı.
YKS'ye giren adayların tercih işlemleri bugün başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başladığını hatırlatarak, "Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
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ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
  • Aygün, tercih sürecine ilişkin ise adayların kılavuzu dikkatlice okuması gerektiğine işaret ederek, "Adaylarımız, tercih edecekleri bölüm/programların özel koşullarına dikkat etmeliler, tercih edecekleri bölüm ve programları belirlerken puana göre değil ,YKS başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

2020 YKS tercih işlemleri başladı
GÜNDEM
2020 YKS tercih işlemleri başladı

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak

Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

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