2020’de müjdeleri alacağız

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti. Michel’in ziyareti, geçen Ağustos ayındaki yeni yönetim tarafından Türkiye’ye yapılan ilk üst düzey ziyaret özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile biraraya geldi. Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel’i Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde kabul etti. Michel’in ziyareti AB’nin yeni yönetimi tarafından Türkiye’ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

İKİ SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Michel, çalışma ziyareti öncesi, Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, “Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye’ye ziyaret düzenliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Görüşmelerde Rusya ile ilişkiler ve TürkAkım projesinin yanı sıra Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerin de gündeme geldiği öğrenildi.

Gannuşi’yi de kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’yi kabul etti. Erdoğan, Gannuşi ile Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde bir araya gelirken, kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etkili ve güçlü

Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesince 2019 yılı “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü”nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi kararlaştırıldı. Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, 2019 yılı “Küresel Müslüman Kişilik Ödülü” sonuçlarını açıkladı. Ebubekir, 2018 yılında da ödülün Erdoğan’a verildiğini belirterek, “Hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle bu sene de Erdoğan ilk sırada yer aldı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, “Erdoğan, Suriye, Myanmar, Keşmir ve Filistin konularında sesini her zaman yükseltti” dedi.

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Dünya Türkiye’yi kıskanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son asrın en büyük hamlelerini yaptığını vurgulayarak, “Bu hamleleri yaparken gerek Batı’sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor” dedi. AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca düzenlenen 2023 Genç 2023 AK GENÇ” programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, ekonomide Türkiye bir sıçrama noktasında olduğunu kaydetti.

2020’DE MÜJDELERİ ALACAĞIZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Gençler özellikle şunu unutmayın: Bizi bölmek, parçalamak gayreti içerisinde olanlara sizlerin şu anda içinde bulunduğunuz birliğiniz, beraberliğiniz en güzel cevaptır. Onlara hiç cevap vermeye bile gerek yok. Biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bakınız şu anda gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı’sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz tek haneliye iniyor. Enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın.”