​2021 LGS ne zaman yapılacak?

Koronavirüs önlemleri nedeniyle birçok sınav ertelenirken, sene başından itibaren Liselere Giriş Sınavı'na hazırlanan öğrenciler LGS'nin ertelenip ertelenmediğini merak etmeye başladı.

MEB LGS İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI: LGS ERTELENMEDİ

Öğrencilerin merakını gideren Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'nin ertelenmediğini açıkladı. MEB'in yaptığı açıklamada, LGS 2021 tarihinin ertelenmediği belirtildi. Merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma, Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma, Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

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MÜFREDATIN TAMAMINDAN SORUMLU OLACAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Ayrıca, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynakların sunulacağı ve bu alandaki bütün ihtiyaçların karşılanmaya devam edileceği belirtildi.

LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin aralık ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8’inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.