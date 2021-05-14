2021’in ilk asfaltı serildi

Havaların ısınmasıyla birlikte 2021 yılın ilk asfaltını Yeni Mahalle 508. Sokakta yapan Kızıltepe Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına Yeni Mahalle 507 ve 510. Sokakta devam ediyor. İlk olarak Yeni Mahallede asfalt çalışmalarına başlayan Kızıltepe Belediyesi, ardından Koçhisar Mahallesi ve Tepebaşı Mahallesinde çalışmalarını yürütecek.

Kaymakam/Belediye Başkan V. Hüseyin Çam ise bayram mesaisine yol çalışmalarını inceleyerek devam etti.

Kızıltepe, Hakkettiği Hizmetlerle Tanışıyor

121 km üst yapı çalışmasıyla saat mefhumu gözetmeksizin çalışan Çam, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde devlet ile vatandaş arasında köprüler kurmaya devam ediyor.

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Koçhisar Mahallesi 321 ve 323. Sokak, Tepebaşı Mahallesi 656, 659, 657 ve 660. Sokak ile Ersoylu Caddesinde de asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.