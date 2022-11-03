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KPSS önlisans sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. 9 Ekim tarihinde yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçları bugün belli oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor. İşte 2022 KPSS önlisans sonuçları sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS önlisans sonuç sorgulama ekranı
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KPSS önlisans sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 KPSS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, KPSS önlisans sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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