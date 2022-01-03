Gündem 2022de öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi?
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2022'de öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi?

Memur ve emekli zamlarının belirlendiği enflasyon oranları, bu sabah TÜİK tarafından açıklandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından maaşlara yansıyacak zam oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda öğretmenler ise "2022 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

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2022de öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi?
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TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 arttı. Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilere verilecek olan zam oranları belli oldu.

Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

  • 2021 yılında öğretmen maaşı 4 bin 941 TL'ydi. Yüzde 5'lik zam oranıyla 2022 yılında bu rakam 5 bin 188 TL'ye yükselirken yüzde 22.48'lik enflasyon farkı eklenince bir öğretmenin 2022 yılındaki maaşı 6 bin 354 TL'ye çıktı.

En düşük maaş ücreti ne kadar?

  • Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı eklendi.
  • Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 6 bin 221 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

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