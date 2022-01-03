2022'de öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşlarına ne kadar zam geldi? Memur ve emekli zamlarının belirlendiği enflasyon oranları, bu sabah TÜİK tarafından açıklandı. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından maaşlara yansıyacak zam oranları netleşmeye başladı. Bu kapsamda öğretmenler ise "2022 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

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