2023 Bursa'nın hasat yılı olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı bütçesini de yine performans odaklı hazırlayıp, yüzde 22 ile yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayırdı. Ulaşıma 2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592 bin 500 liralık yatırım yapılması öngörülürken, raylı sistemlerde Emek-Şehir Hastanesi hattının bu yıl tamamlanması planlanıyor. Üniversite Görükle Metro Hattının da startını vermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi de 2023 yılında yüzde 30 oranında tamamlayacak. Yine ulaşım yatırımları kapsamında Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu, Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kavşak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü, Nilüferköy–Geçit Bağlantı Köprüsü ile Yeniceabat–Alman Kanalı bağlantı yolunun tamamlanması planlanıyor. Şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin artırılması ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt dökümü, 480 kilometre sathi kaplama ve 500 bin metrekare parke temini yapılması hedefleniyor.