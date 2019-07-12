2023 için yeni yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi parti içinde istişare mekanizmasını yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra da devreye soktu. Erdoğan, İstanbul seçimlerinin ardından ilk olarak Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayarak parti kurmaylarıyla detaylı bir seçim analizi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından milletvekilleriyle istişare toplantılarına başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan 4 etaplı istişare toplantısının son ayağı dün yapıldı.

TOPLANTI 3 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezinde 69 milletvekili ile 3 saat 20 dakika görüştü. Toplantıda Erdoğan‘ın genel siyaset, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler ile önümüzdeki süreçte Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Erdoğan’ın birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmeler de yaptığı ifade edildi. Erdoğan’ın yaptığı bu istişareleri tamamlamasının ardından 2023 hedeflerini yönelik yeni yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği konuşuluyor.

KURUCULAR KURULU TALİMATI

Milletvekilleri toplantısında AK Parti’nin kurucular kurulu üyelerinin isimleri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucular kurulu üyelerinin prosedürünü anlatarak listenin son hali üzerinde çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Listeyi çıkarın dağıtın arkadaşlara, herkes bunları bilsin, kimlerden oluştuğunu görsünler” dediği belirtildi. Konuyla ilgili görevlendirilen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’in yapacağı çalışma sonrası AK Parti’nin kurucular kurulu üyelerinin listesi milletvekilleri başta olmak üzere teşkilata gönderilecek.

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DOĞU AKDENİZ’DE TAVİZ VERİLMEYECEK

Toplantının kapanışında değerlendirme yapan Erdoğan’ın Doğu Akdeniz politikasından asla taviz vermeyeceklerini belirterek, bu konuda Türkiye’nin kararlı ve net olduğunu söylediği belirtildi. S-400’lerin teslimatının başladığını da aktaran Erdoğan’ın, S-400’de ve Doğu Akdeniz’de kesinlikle geri adım atılmayacağını söylediği kaydedildi. Erdoğan, bu konuda politikalarının net olduğunu söyledi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan’ın operasyonlarının devam edeceği mesajını verdi.

69 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Programda, AK Parti’nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak’tan 69 milletvekili yer aldı.