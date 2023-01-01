2023 Türkiye’nin öncü yılı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı yeni yıl mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. “Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz ve istikrarsız bir görüntü vermiştir” değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, 2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen “Lider ülke Türkiye” tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşıldığını ifade etti.

Türkiye’nin artık çok daha güçlü bir seviyeye yükseldiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti: “Söz dinleyen değil, söz geçiren ve sözünü dinleten, yeri geldiğinde yumuşak gücünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir. 2023, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, lider ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir. 2023 yılı, Cumhuriyet’in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecektir.”

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ŞAHLANIŞIMIZA SAHNE OLACAK

“2023 ve müteakip yıllar Türkiye’nin şahlanışına, zulme yandaşlık edenlerin dağılmasına, zillete düşenlerin dağınıklığına mutlaka sahne olacaktır. 2023’ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Demokrasi 2023’ün yol haritasını net olarak çizecek, millet iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine yazılacaktır. Unutulmasın ki, 2023’ün giriş kapısı lider ülke Türkiye’ye açılmaktadır. Yine unutulmasın ki 2023’ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın müjdesidir.”

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