2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı

KPSS başvuru ekranına yoğunluk başladı. KPSS ortaöğretim başvurusu yapmak için sabırsızlananlar, ÖSYM'nin ekranı açmasını bekliyordu. Lise mezunu olanlar KPSS ortaöğretim sınavı için başvurularını gerçekleştirecek. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte ÖSYM AİS KPSS Ortaöğretim başvuru ekranı ve adım adım başvuru...