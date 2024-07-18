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2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları alınmaya başlandı

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvurular alınmaya başlandı. 15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

13:44 - 18/07/2024 Perşembe
AA
15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.
15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre,15 Eylül'de yapılacak sınav için bugün başlayan başvuru süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri alanında görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de uygulanacak. Bu sınav için başvurular, 9-15 Ağustos'ta alınacak.

DHBT'ye ortaöğretim düzeyinden başvuracak adayların da aynı tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

#KPSS
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