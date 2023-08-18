21 günde 21 SİHA operasyonu

İstihbarat ve güvenlik birimleri, sürekli yöntem değiştiren terör örgütleriyle mücadeleye karşı yeni mücadele teknikleri geliştiriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor. Yurt içi nokta operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kısıtlayan MİT ve TSK, Suriye’de de terör örgütüne göz açtırmıyor.

SİHA’ların hem istihbarat hem de operasyonel alanda etkin şekilde kullanıldığı operasyonların artmasıyla, ortalama her gün yeni bir operasyon yapılıyor. Son 21 günde 21 nokta operasyon gerçekleştirildi. Bölgedeki söz konusu operasyonlarda AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve KARGU kamikaze dronlar kullanıldı. Yerli ve milli insansız hava araçları sınırımızdan 400 kilometre uzaklıktaki hedefleri yine yerli ve milli mühimmatlarla tek tek vurdu.