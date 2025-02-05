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21 ilde DEAŞ'a yönelik Gürz-44 operasyonu: 164 şüpheli yakalandı

21 ilde DEAŞ'a yönelik Gürz-44 operasyonu: 164 şüpheli yakalandı

08:385/02/2025, Çarşamba
AA
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Polis ekipleri 21 ilde DEAŞ'a operasyon düzenledi.
Polis ekipleri 21 ilde DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 ilde son bir haftadır devam eden "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



#Gürz-44
#DEAŞ
#İstanbul

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