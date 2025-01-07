DEAŞ bahaneli PKK desteğine geçit vermeyiz

İkili basın toplantısında konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgedeki istikrarın önemine dikkat çekerek, "Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder. Dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimizin terör örgütü PKK ile mücadelesini destekliyoruz. Biz de PKK'ya karşıyız. Türkiye'ye kötülük getirecek her şeye karşıyız. PKK, Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmemektedir. Kürtler de Suriye toplumunun bir parçasıdır. Biz de bu konuda Türkiye ile aynı görüşteyiz. Haklı tutum olarak Kürtlerin Suriye'de eşit şekilde yaşama hakkını tanıyoruz" dedi.