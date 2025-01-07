DEAŞ bahaneli PKK desteğine geçit vermeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı ülkelerin PKK’yı “DEAŞ’la mücadele” adı altında desteklediğini vurgulayarak, “Bölgede gizli emeller peşindeki bu politikalara geçit vermeyeceğiz” dedi. Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile yaptıkları görüşme sonrasında konuşan Fidan, Suriye’de şartların değiştiğini, terör örgütü PKK/YPG’nin varlığının sonlanmasının an meselesi olduğunu kaydetti.
Türkiye ile Ürdün arasında dün 3+3 formatında savunma ve istihbarat zirvesi yapıldı. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Ürdün heyetinde ise Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni bulundu. Toplantı Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Zirve sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi.
DEAŞ MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ZEHİR
Başta DEAŞ olmak üzere, pek çok terör örgütünün sınırların ötesinde varlığını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Fidan, Türkiye’nin bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak için büyük bir hassasiyetle çalıştığını söyledi. Fidan, “DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayan, vahşice cinayetler işleyen bu örgüt, toplumları ve devletleri istikrarsızlığa ve kaosa sürüklemektedir. Bu durum, sessiz kalabileceğimiz bir mesele değildir” dedi.
Bölgede DEAŞ’ın yeniden yükselişine izin verilmemesinin önemini vurgulayan Fidan, bu konuda dost ve kardeş Ürdün ile iş birliğine önem verdiklerini belirtti. Ortak operasyonlar ve istihbarat paylaşımı gibi yöntemlerin etkin bir şekilde kullanıldığına dikkat çeken Fidan, “Birçok ülkenin iş birliğini gerektiren bu konuda, özellikle Ürdün gibi ülkelerle birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.
SONLANMASI AN MESELESİ
Terörle mücadelede sadece DEAŞ’la sınırlı kalmadıklarını, PKK ve YPG’ye karşı da mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Fidan “Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek bir şiddet imparatorluğu kurmaya çalışan PKK, Türkiye’de büyük ölçüde temizlendi. Irak’ta ise Sincar’daki durumun bir an önce sona ermesini bekliyoruz” dedi. Fidan, Suriye’deki şartların değiştiğine ve terör örgütü PKK/YPG’nin varlığının sonlanmasının an meselesi olduğuna işaret etti. Bazı ülkelerin PKK’yı “DEAŞ’la mücadele” adı altında desteklediğini vurgulayarak, “Bölgede gizli emeller peşindeki bu politikalara geçit vermeyeceğiz” dedi.
Türkiye’nin güvenliği bölgenin güvenliğidir
- İkili basın toplantısında konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgedeki istikrarın önemine dikkat çekerek, "Türkiye’nin güvenlik ve istikrarını tehdit eden her şey bölgenin de güvenliğini tehdit eder. Dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimizin terör örgütü PKK ile mücadelesini destekliyoruz. Biz de PKK'ya karşıyız. Türkiye'ye kötülük getirecek her şeye karşıyız. PKK, Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmemektedir. Kürtler de Suriye toplumunun bir parçasıdır. Biz de bu konuda Türkiye ile aynı görüşteyiz. Haklı tutum olarak Kürtlerin Suriye'de eşit şekilde yaşama hakkını tanıyoruz" dedi.
İstikrarı artıracağız
- Safedi, "Suriye'nin güvenliği ve istikrarı komşu ülkeler olan Ürdün ve Türkiye'nin güvenlik ve istikrarıdır. Karşılaştığımız zorluklar konusunda Türk tarafıyla bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde koordinasyon sağlıyoruz" diye konuştu.