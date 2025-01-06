Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 senesi 'Aile Yılı' ilan edildi Gündem / Politika





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulacaktır.

Rabbimden içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine Filistin halkının yar ve yardımcısı olmasını diliyorum.

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri gayemiz insana hizmet oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2025 senesi 'Aile Yılı' ilan edildi Gündem / Politika





TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi.

2024'ü rekorlarla kapattık.

Senelik enflasyon 2023 sonuna kıyasla 20 puan düşmüştür.

Enflasyonda düşüş trendi inşallah 2025'te de sürecek.

Bazı sektörlerde fahiş fiyatlamalar maalesef devam ediyor.

İşçilik maliyetinde yaşanan artışla ürüne yansıyan fiyat farkı arasında da uçurum oluşuyor.

Fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz.

Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım.

Serbest piyasa kuralsızlık demek değildir.

Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini temin etmektir.

Vatandaş olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır.

Enflasyon düştükçe emeklimiz, memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır.

2025 yılında hedefimiz bu meseleyi büyük ölçüde çözüme kavuşturmaktır.

2025 yılında da deprem bölgesi öncelikli gündemimiz olmayı sürdürecektir.

Türkiye olarak üç kıtanın kalbinde bulunan bir coğrafyada yer alıyoruz.

Böyle bir coğrafyada hayatta kalmanın birinci şartı caydırıcılıktır.

Bu topraklardaki 1000 yıllık tarihimiz boyunca defalarca tecrübe ettik, sendelediğimiz her dönem yanı başımızda ilk biten hasımlarımız oldu.

Sevr Anlaşması, zayıfladığımızda başımıza neler geleceğini gösteren bir ibret vesikası olarak hafızalarımıza kazınmıştır.

Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır.

Vatanımıza uzanan kirli elleri kırarız.

Savunma sanayii hamlelerimizi sürekli ileriye taşıyoruz.

Yeni Suriye yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde bir ülke inşa etmeye çalıştığını görüyoruz.

Suriye'nin parçalanmasına hangi kisveyle olursa olsun Suriye'nin üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz.

Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız.

Suriye'deki DEAŞ tehdidini fırsata çevirip farklı hülyalar görenler son gelişmeler sonrasında kadim gerçeklerle karşılaşmıştır.

Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor.

Biz iktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.

Bu konudaki hüsnü niyetimizi kamuoyuyla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükûnetle olmasını temenni ediyoruz ama bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz.

Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz.

2023 yılında ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,52 seviyesine gerilemiştir.

Türkiye açısında varoluşsal bir tehdittir.

Her seferinde yaptığımız üç çocuk çağrısının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

2025 senesini aile yılı ilan etmeyi kararlaştırdık.

Aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Aile yapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz.

5G projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız.

2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı planlıyoruz.



