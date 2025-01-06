Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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