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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi kabul etti

15:526/01/2025, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ürdün
#Eymen es-Safedi
#İbrahim Kalın
#Hakan Fidan

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