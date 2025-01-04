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Gaziantep'te 5 ilçede DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te 5 ilçede DEAŞ operasyonu

09:454/01/2025, Cumartesi
AA
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Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda, aralarında sosyal medyadan örgüte destek verdiği tespit edilen birinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda, aralarında sosyal medyadan örgüte destek verdiği tespit edilen birinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında 5 ilçede belirlenen adreslere baskın yapıldı.

5 ilçede düğmeye basıldı

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde yaptığı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.M.D, E.B.M.E, A.E. ve M.A. ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden M.Ö'nün sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#deaş
#Gaziantep
#jandarma

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