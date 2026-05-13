21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 61 gözaltı

07:4613/05/2026, Çarşamba
21 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.
Jandarmanın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.



