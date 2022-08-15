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POLİTİKA

21 yıldır milletimizin gönlündeyiz

Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, siyasetteki 21. yılını kutluyor. Çeşitli engellemelere rağmen yaptığı reformlarla ve girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak. Kutlamaların merkezi ise ATO Congresium olacak. Program detayını açıklayan Hamza Dağ, “AK Parti Türkiye’dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
21 yıldır milletimizin gönlündeyiz
AK Parti, ATO Congresium’da 21. Yılını kutlayacak. Salonda kutlamalar için son hazırlıklar yapıldı.

AK Parti bugün 21’inci yaşını kutluyor. ATO Congresium’da yapılacak olan kutlama programa öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, programın detaylarını paylaştı. Programa 3 bin kişi davet edildi. AK Parti’nin 21 yıllık hikâyesi göz önünde bulundurulduğunda ‘bir ola ola 21 olmuş’ bir parti olduğunu kaydeden Dağ, “Bu nedenle ‘Bir olduk 21 olduk’ sloganını seçtik” dedi. AK Parti’nin siyasi parti olmanın ötesine geçtiğini de söyleyen Dağ, “AK Parti 21 senede her seferinde yetkiyi alarak milletiyle bir ve bütün olmuştur. İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi ayırt etmedik. AK Parti Türkiye’dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin bir aile ve bir yuva olduğunu da aktaran Dağ, AK Parti’nin her zaman milletin sesine kulak veren ve milletiyle bütünleştiğini ifade ederek, ‘bir olduk 21 olduk’ sloganının AK Parti’nin 21 yıllık serüveninin net bir gerçeği olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN’DAN VATANDAŞA MEKTUP

  • Dağ, 21’inci kuruluş yıl dönümünü kapsamında 81 ilde kurulan ‘AK Noktalar’ ile vatandaşlara ikramlar dağıtıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaleme alıp AK Parti’nin kurucularına da gönderdiği 2023 mektubunun vatandaşlara takdim edildiğini söyledi. Söz konusu mektupta Erdoğan’ın, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine ve gelecek vizyonuna yer verildiğini de belirten Dağ, SMS yoluyla da 11 milyon teşkilat mensubuna Erdoğan’ın mesajının gönderildiğini açıkladı.

ZAMAN TÜNELİ

Dağ, etkinliğin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatından kritik kesitlerin yer aldığı ve AK Parti’nin geçmişinde karşılaştığı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet ‘Zaman Tüneli’nin de inşa edildiğini bildirdi.

BİLGİ YARIŞMASI

  • Kurulacak stantlarda Metaverse tekniğinin kullandığı sanal gerçeklik gözlükler ile ziyaretçilere AK Parti’nin hayata geçirdiğimiz önemli projelerin de gösterileceğini belirten Dağ, “Kurulacak bilgi yarışması standında, siyasi konularda kendine güvenen yarışmacı misafirlere bazı sorular sorulacak ve başarılı olanlara hediye takdimi olacak” dedi. Sosyal medyada ise, #BirOlduk21Olduk hashtagiyle iki gün sürecek ve Ak Parti icraatlarının görsellerinin paylaşacağını da kaydeden Dağ, “Programda, yine kritik zamanlarda yaşadığımız önemli olaylara ilişkin hazırladığımız kısa film konuklara izletilecek” dedi.
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