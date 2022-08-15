21 yıldır milletimizin gönlündeyiz

AK Parti bugün 21’inci yaşını kutluyor. ATO Congresium’da yapılacak olan kutlama programa öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, programın detaylarını paylaştı. Programa 3 bin kişi davet edildi. AK Parti’nin 21 yıllık hikâyesi göz önünde bulundurulduğunda ‘bir ola ola 21 olmuş’ bir parti olduğunu kaydeden Dağ, “Bu nedenle ‘Bir olduk 21 olduk’ sloganını seçtik” dedi. AK Parti’nin siyasi parti olmanın ötesine geçtiğini de söyleyen Dağ, “AK Parti 21 senede her seferinde yetkiyi alarak milletiyle bir ve bütün olmuştur. İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi ayırt etmedik. AK Parti Türkiye’dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin bir aile ve bir yuva olduğunu da aktaran Dağ, AK Parti’nin her zaman milletin sesine kulak veren ve milletiyle bütünleştiğini ifade ederek, ‘bir olduk 21 olduk’ sloganının AK Parti’nin 21 yıllık serüveninin net bir gerçeği olduğunu vurguladı.

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ERDOĞAN’DAN VATANDAŞA MEKTUP

Dağ, 21’inci kuruluş yıl dönümünü kapsamında 81 ilde kurulan ‘AK Noktalar’ ile vatandaşlara ikramlar dağıtıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaleme alıp AK Parti’nin kurucularına da gönderdiği 2023 mektubunun vatandaşlara takdim edildiğini söyledi. Söz konusu mektupta Erdoğan’ın, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında ortaya koyduğu çalışmaların mahiyetine ve gelecek vizyonuna yer verildiğini de belirten Dağ, SMS yoluyla da 11 milyon teşkilat mensubuna Erdoğan’ın mesajının gönderildiğini açıkladı.

ZAMAN TÜNELİ

Dağ, etkinliğin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatından kritik kesitlerin yer aldığı ve AK Parti’nin geçmişinde karşılaştığı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet ‘Zaman Tüneli’nin de inşa edildiğini bildirdi.

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