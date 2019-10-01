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POLİTİKA

21. yüzyılın en önemli olayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin birinci yıldönümünde Washington Post’a bir makale yazdı. Cinayetin 21. yüzyılın 11 Eylül’den sonraki “en büyük ve tartışmalı olayı” olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “11 Eylül’den beri hiçbir olay uluslararası düzeni bu denli tehdit etmedi, kurallara meydan okumadı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta yazdığı makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceğini belirtti. 11 Eylül'den beri hiçbir olayın uluslararası düzeni bu denli tehdit etmediğini, dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hala sınırlı olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi gereken üzücü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir. Yönetimim, ilk günden itibaren bu konuda tam şeffaflık politikasını benimsemiştir.

Cemal Kaşıkçı

DOST ACI SÖYLER

Sürecin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir mesele haline getirilmesine karşı çıktık. Kadim dostluğumuz, gerçekleri söylememize engel değildir. Bilakis, dost acı söyler. Kaşıkçı'yı S.Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda katledip, cesedini parçalara ayıranlar, devlet ve milletlerine değil; S.Arabistan’ın içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu.

ADALETİN KONUSU

Bunun aksine inansaydık yaşanan olayı ikili bir ihtilaf olarak değerlendirebilirdik. Ancak Kaşıkçı cinayetini siyasetin değil, adaletin konusu olarak görüyor; adaletin ise ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Kaşıkçı suikastı, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir.

TEHLİKELİ EMSAL OLDU

Katillerin diplomatik pasaportlarla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı suç mahalline çevirmeleri ve S.Arabistan'ın İstanbul'daki bir numaralı diplomatının olayın üstünü örtmeye çalışması, çok tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Belki de daha tehlikeli olanı ise katillerin, kendi ülkelerinde hiçbir ceza almadan hayatlarına devam etmeleridir.

  • Dostlarından saygı duruşuna katılım çağrısı
  • İnsan Hakları Gözlemevi (HRW), Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Şark Forum, Adalet Olmadan Barış Yok ve Türk Arap Medya Derneği (TAM), yayınladıkları ortak açıklamada, cinayete kurban giden Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirileceğini duyurdu. 2 Ekim'de yaklaşık bir saat sürecek anma töreninde video gösterimi ve konuşmaların yapılacağı belirtildi. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın arkadaşlarının da bulunacağı bir dakikalık saygı duruşuna katılmağa çağırdı.
  • Ölüm fermanını kim imzaladı
  • Erdoğan, Suudi Arabistan'da devam eden yargı sürecinin şeffaflıktan uzak bir şekilde yönetildiğini belirtti. Türkiye'nin gelecek dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürmeye söz verdiğini belirten Erdoğan, makalesini şu ifadelerle tamamladı: "Geçtiğimiz yıl yine bu gazetede yayımlanan makalemde ortaya attığım soruları sormaya devam edeceğiz: Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerededir? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim göndermiştir?.. Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur."

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