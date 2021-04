2121 fidan toprakla buluşmaya başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 21 Ocak'ta gerçekleştirilen “21’de Buluşalım” etkinliğinde oluşturulacağı bildirilen hatıra ormanının ilk fidanını toprakla buluşturdu.

Karaloğlu’nun 21 Ocak'ta sosyal medya başlattığı ve çok sayıda etkileşim alan “21’de Buluşalım” etkinliği çerçevesinde ilk etabı 2 bin 121 ağaçtan oluşacak “Diyarbakır21 Hatıra Ormanı”nın fidan dikimi yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanında ayrılan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine, “21’de Buluşalım” etkinliğine destek veren gençler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenler olmak üzere etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

“21’de Buluşalım” etkinliğinin gördüğü ilgi nedeniyle sosyal medyanın gündemine yerleştiğinin belirten Karaloğlu, etkileşimde bulunanlar adına söz verdikleri ormanı oluşturmak için fidan dikmeye geldiklerini aktardı.

“İnşallah bugün toprakla buluşturacağımız fidanlarımız ağaca, ormana dönüşsün. Diyarbakır'ımızda ülkemizde yemyeşil olsun.” ifadelerini kullanan Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Diktiğimiz her fidan, diktiğimiz her ağaç geleceğe bir nefes, gelecek nesillere bugünden ulaştırdığımız bir selam olacak. Onun için bu toprakları gelecek nesillere suyumuzu, havamızı, çevremizi koruyarak devredersek bu yavrularımıza biz büyükler olarak görevimizi yapmış oluruz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde orman teşkilatımız ülkenin her yerinde belediyeler olarak bizler ağaçlandırmaya yeşillendirmeye çok önem veriyoruz.”

"Diyarbakır’ın orman varlığını artırmaya devam edeceğiz"

Baharın gelişiyle kentteki refüjlere 3 milyonun üzerinde mevsimlik çiçek dikildiğini dile getiren Karaloğlu, şunları anlattı:

“Diyarbakır sokakları caddeleri kavşakları refüjleri cıvıl cıvıl oldu. Diyarbakır'da bir hoşluk olsun bir güzellik olsun sokağa çarşıya pazara çıkan Diyarbakırlımız çiçeklerle içi açılsın gönlü açılsın. Diyarbakır'da güzellikler olsun. Bu gayretimiz bu çalışmamız ve Diyarbakır'ı güzelleştirmeye, yeşillendirmeye, orman varlığını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından hatıra ormanının ilk fidanını toprakla buluşturan Karaloğlu, kendi fidanını diktikten sonra etkinliğe katılan çocuk ve gençlerin de fidanlarını dikmesine yardım etti.