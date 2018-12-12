215 bin hesap 92 bin kullanıcı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettiklerini bildirdi. Soylu, Ankara'da düzenlenen "5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı"nda konuştu. Türkiye'nin siber suçlar noktasında oldukça önemli tecrübeler yaşadığına değinen Soylu, "FETÖ, DEAŞ, PKK ve aşırı sol terör örgütleri ile eş zamanlı bir mücadele veren Türkiye, bu örgütlerin hepsiyle aynı zamanda dijital ortamda mücadele halinde. Özellikle FETÖ, bu örgütlerden çok farklı bir yol izledi. Klasik hackerlar bilgisayarınıza virüs gönderirken FETÖ, virüs gibi adamları maalesef çok etkin yerlerin başına oturttu” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

HERKESİ SİSTEME DAHİL ETTİLER

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilişim kurumlarımıza elemanlarını yuvalamaktan, bildiğiniz basit ankesörlü telefonlar üzerinden kurdukları ağlara kadar her türlü dijital stratejiyi ortaya koydular. Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tesbit ettik. Yani bir şekilde ilişki kurdukları herkesi sisteme dahil etmişler. İfade ettiğim gibi bilgisayarlara virüs göndermekle yetinmemişler, bilgisayarların başına virüs gibi insanlar yerleştirerek siber saldırıyı reel saldırıyla takviye etmişler."

Soylu, FETÖ operasyonlarının önemli bir ayağını da siber suçların oluşturduğuna dikkat çekerek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ele geçirilen 1 milyon 750 bin 140 dijital materyalin, 1 milyon 223 bin 349'unun incelenmesinin tamamlandığını bildirdi.

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İNCELEME KAPASİTESİ ARTTI

Soylu, darbe öncesi yıllık materyal inceleme kapasitesinin 45 bin civarında olduğunu, bugün bu sayının yıllık 704 bin 417'ye yükseltildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin özellikle ödeme sistemlerine yönelik saldırılarla yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

GÜNDEM Saldırıya geçtiler