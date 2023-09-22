Hava değişiminin etkisi altında olan ülkemizde bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Sivas, Ağrı ve Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 20 Eylül Çarşamba il il hava durumu bilgisi haberimizde.