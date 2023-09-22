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Kavurucu sıcaklıklar geri geliyor: Meteoroloji tairh verdi

Meteoroloji 22 Eylül hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren bazı illerde 40 dereceye kadar çıkacak. Yağış ise cuma günü beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, bölge bölge ve il, il 22 Eylül hava durumu raporu...

Seren Som
09:25 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


SAKARYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


MERSİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR 12°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


KONYA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


SİVAS 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU 9°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


SİNOP 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


TOKAT 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS 7°C, 24°C

Parçalı bulutlu


MALATYA 14°C, 32°C

Parçalı bulutlu


VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 24°C, 26°C

Az bulutlu ve açık


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Türkiye'nin uydu teknolojileri alanındaki lider kuruluşlarından Türk Havacılık Uzay Sanayii, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'daki sorumluluklarının yanında farklı uydularla yurt içinde ve dışında yeni sorumluluklar üstlenecek. TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nas, "Small-GEO'nun kritik tasarımını yıl sonunda ve geliştirme projesini önümüzdeki senenin sonunda bitirmiş olacağız. Arjantin'in operatörü ARSAT'a böyle bir uydu yapmaya başladık. Önümüzdeki sene yaz civarında kritik tasarım gözden geçirmeyi bitireceğiz. GÖKTÜRK Yenileme'de mayıs ayında ön tasarım gözden geçirmeyi tamamladık. Proje rayında, çok güzel gidiyor. Çok yüksek çözünürlüklü bir uyduyu Hava Kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.


#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Hava Sıcaklığı
#Yağmur
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