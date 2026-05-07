22 ilde 'suç örgütü' operasyonlarında 23 tutuklama

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Artvin merkezli 22 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 'Silahlı yağma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan organize suç örgütleri hedef alındı.

Operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon TL olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.