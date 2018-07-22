Gündem KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
EĞİTİM

22 Temmuz 2018 KPSS soru ve cevapları! KPSS soruları kolay mıydı zor muydu?

KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği 2018 KPSS'nin birinci oturumu sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar KPSS soru ve cevaplarını merak ediyor. ÖSYM'nin takviminde 2018 KPSS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi henüz yok, ancak birkaç gün içinde yayınlanmasın bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir milyonu aşkın aday KPSS'de ter döktü.
Bir milyonu aşkın aday KPSS'de ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'nin takviminde bilgi yer almıyor. 2018 KPSS sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonunda açıklanması öngörülüyor.

KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KPSS'de ilk oturum sona erdi

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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