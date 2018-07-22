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KPSS haberleri... Kolunda alçı olduğu için sınava alınmadı

Kolunda alçı olduğu için KPSS'ye giremedi

Bir milyonu aşkın aday KPSS'nin birinci oturumunda ter döktü. Adaylar, sınava girişte güvenlik görevlilerinin kontrolünden geçti. Sivas'ta kolunda alçı olan bir aday sınava alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolunda alçı olan Furkan Uzunoğlu sınava alınmadı.
Kolunda alçı olan Furkan Uzunoğlu sınava alınmadı.

Sivas'ta, kolunun alçıda olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirmeyen aday sınava alınmadı.

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

"Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum"

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı.

Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı." diye konuştu.

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

Sınavın başlamasının ardından çocuklarını dışarıda bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Eşleri sınava giren adaylar ise dışarıda çocuklarıyla sınavın sona ermesini bekledi.

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