Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'nin takviminde bilgi yer almıyor. 2018 KPSS sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonunda açıklanması öngörülüyor.

KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor. Sınavın ardından birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2018 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitm veren bölümlerinden mezun olan memur adayları, 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağusto s2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

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