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EĞİTİM

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 KPSS sonuçları

KPSS'de ilk oturum sona erdi

KPSS'nin Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi. İlk oturumda bir milyon 234 bin aday ter döktü. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi. İkinci oturum öğleden sonra olacak.

Haber Merkezi AA
Adaylar sınava girişte güvenlik kontrolünden geçti.
Adaylar sınava girişte güvenlik kontrolünden geçti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Bugün öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri Sınavı'na ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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