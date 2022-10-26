​225 bin veliye internet eğitimi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde 7 pilot ilde başlatılan Aile Okulu Projesi tüm Türkiye’ye yayıldı. Yoğun ilgi gören uygulama ile kısa sürede 225 bin aileye ulaşıldı. Velilere 8 ana başlıkta ve 44 saat eğitim veriliyor. Eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor. “Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı” dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden, gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor. Ders kapsamında çocuklar için bilinçli internet kullanımı, şifre yazımı, internet etiği, koruyucu yazılımlar, zararlı yazılım ve virüs haberleri, dijital yurttaşlık, bilişim suçları, bilgi güvenliği kavramları üzerinde duruluyor.

ÇOCUKLARIN EKRANI SİZ OLUN

Çocuklara sorumluluk alma becerisinin öğretilmesi, arkadaşlarıyla sadece internette değil yüz yüze iletişim kurabilecekleri ve paylaşım yapabilecekleri ortamlarda da buluşmalarının sağlanması, her şeyin bir sınırı olduğunun öğretilmesi, onlarla vakit geçirilmesi öneriliyor. Bu çerçevede velilere “Çocuklarınıza örnek olmayı unutmayın. Onların ekranı siz olun” deniliyor.

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