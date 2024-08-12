23 ilde Siberağ-5 operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.