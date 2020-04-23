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Gündem 23 Nisan törenlerinde maskeli önlem
POLİTİKA

23 Nisan törenlerinde maskeli önlem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Anıtkabir'i ziyaret etti. Meclis'in 100. yılı kapsamında Anıtkabirde maskeli önlem alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Nisan törenle anılıyor.
23 Nisan törenle anılıyor.

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Meclis'te tören düzenlendi. 100. yıl töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, koronavirüsü tedbirleri kapsamında, sade bir katılım ile gerçekleşti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törene maskeli önlem alarak katıldı.

Anıtkabir Özel Defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop şu açıklamalarda bulundu:

  • "Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldızla çarpan kardeşlerimiz bu bayramı coşkuyla kutlamaktadır. Bugün Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden birisidir. Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, milli mücadeleye bağlı memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mozoleye çelenk bıraktı.

TBMM'nin açılışının 100. yılı
FOTOĞRAF 18
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TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.
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TBMM'nin açılışının 100. yılı
TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


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