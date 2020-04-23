23 Nisan törenlerinde maskeli önlem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Anıtkabir'i ziyaret etti. Meclis'in 100. yılı kapsamında Anıtkabirde maskeli önlem alındı.
TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Meclis'te tören düzenlendi. 100. yıl töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, koronavirüsü tedbirleri kapsamında, sade bir katılım ile gerçekleşti.
Anıtkabir Özel Defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldızla çarpan kardeşlerimiz bu bayramı coşkuyla kutlamaktadır. Bugün Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden birisidir. Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, milli mücadeleye bağlı memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."