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ANKARA

Son dakika haberi: 23 terörist etkisiz hale getirildi

23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10-17 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesemden devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesemden devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK birlikleri, 10-17 Mayıs 2018 tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Irak'ın kuzeyinde, operasyonlarını orta çaplı olarak sürdürüyor.

Bu operasyonlar kapsamında 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen 49 el yapımı patlayıcı ve 7 silah mevzisi, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonlarda, bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 211 kişi yakalandı

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 211 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda, 2 bin 210 litre kaçak akaryakıt, 15,7 kilogram uyuşturucu, 47 bin 450 paket kaçak sigara ve 117 küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı tespit edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde faaliyetlerini devam eden TSK birlikleri, İdlib bölgesinde ise 13 Ekim 2017'den bugüne 12 gözlem noktası tesis etti.

Afrin'de 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" ise başarıyla sürdürülüyor.

Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda destek veren TSK unsurlarının, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmaları sürüyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 464 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 233 asker yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri ise sürüyor

Harekat kapsamında bugüne kadar 222 mayın ve 1177 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

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