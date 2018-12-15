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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

236 davada hesap kesildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hain kalkışmaya eylemli olarak katılan darbeciler hakkındaki davalar kesin hüküm yolunda ilerlemektedir. 236 dosyada ilk derece mahkeme kararlarını vermiştir, 53 dosyada yargılamalar devam etmektedir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 236 davada karar çıktığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ davalarıyla ilgili bilgi verdi. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra devlet içerisinde bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu arınma sürecini de başarılı olarak tamamlamaya kararlıyız.”

53 DOSYA DEVAM EDİYOR

  • “15 Temmuz'daki hain kalkışmaya eylemli olarak katılan darbeciler hakkındaki davalar kesin hüküm yolunda ilerlemektedir. 236 dosyada ilk derece mahkeme kararlarını vermiştir, 53 dosyada yargılamalar devam etmektedir. Örgütün elebaşı FETÖ hakkında 7 ayrı iade talepnamesi iletilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne her yeni bilgi, belge de yine ulaştırılmaya devam etmektedir. Adresi belli olanlar o ülkeden istenmekte, adresi belli olmayanların yine yargı mercilerimizce kırmızı bülten talebiyle iadeleri talep edilmektedir. 96 örgüt üyesinin sınır dışı yoluyla ülkemize getirilmesi sağlanmıştır."

Sabıkasız öğrencilere aktif görev!

Konya’da FETÖ’nün “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 65 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, haklarında herhangi bir soruşturma bulunmayan kişilerin aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan iddianamede, yürütülen soruşturmalar kapsamında firari olan örgüt mensuplarına da yeni yapılanmada sorumluluk verildiği ancak bu kişilerin kaldığı yerler ya da öğrenci evlerinin abonelik işlemlerinin, haklarında işlem bulunmayan şahıslar adına açtırılarak gizlilik tedbiri uygulandığının anlaşıldığı aktarıldı.

AĞIZ BİRLİĞİ TALİMATI

  • İddianamede, “Daha önce örgüte ait ev veya yurtlarında kalmış, ya da örgütle irtibatlı eğitim kurumlarında eğitim almış ancak herhangi bir soruşturma geçirmemiş kişilerin yeni dönem yapılanmada aktif olarak kullanıldıkları belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi. İddianamede, FETÖ’nün yeni dönemde deşifre edilen ikametlerinden olası gözaltı yapılması durumunda, yakalanan kişilerin “ağız birliği” içerisinde olmalarına ilişkin üst örgüt yöneticileri tarafından talimat aldıklarının anlaşıldığına işaret edildi.

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