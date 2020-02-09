24 saat müjdesi

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 yılda sporda eşi benzeri olmayan tesisleşmeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, yapılan yatırımlarla 2002’de ülke çapında 12 olan atletizm pistinin bugün itibarıyla 56’ya çıktığını vurgulayarak, Burhan Felek Atletizm Stadı’nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu anlattı. Tesiste uluslararası standartlarda doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu belirten Erdoğan, ayrıca halter ve kondisyon salonları, engelli atletizm sporcuları salonu, rehabilitasyon merkezi, karate, tekvando, judo, temel jimnastik, pilates ve masa tenisi salonları bulunduğunu aktardı.

Spor tesisleri haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek.

ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

Sporcuların dinlenebileceği kitap ve kahve mekanıyla geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanlarının da tesiste yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir.

REKLAM

TESİSLEŞME DEVRİMİ

Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla.”

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Erdoğan, Türkiye’de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek, sadece okulların düzenlediği spor faaliyetlerine katılan gençlerin sayısının da yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını dile getirdi. Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısındaki büyük artışın yüzleri ağarttığını aktaran Erdoğan, bu başarıların tesadüfi olmadığını, çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi olduğunu söyledi.

Gençlerimize daima güvendik

Erdoğan, bir başka önemli karar daha alarak yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getirdiklerini aktararak, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceklerini, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli adımı ve kararı olduğunu ifade etti. Erdoğan, *Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz. Bunu da lafta bırakmadık. Yaptığımız icraatlarla açıkça gösterdik. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek oluyoruz. Gençlik merkezlerimizi bu amaçla kurduk ve yaygınlaştırıyoruz. Hala 81 ilimizde 327 gençlik merkezimiz faaliyet gösteriyor. Buralarda gençlerimizle birlikte geleceğimiz için hayaller kuruyor, birlikte düşünüyor, çalışıyor ve birlikte üretiyoruz. Mutlu ve güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Larkin ay yıldızlı formayı giyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbolcu Larkin’e A milli basketbol takımı forması hediye etti.

Erdoğan, “Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde uygun olan her yere, tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak. Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa EuroLeague’in en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin, artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Böylece milli takımımızdaki bu tür güçlenme, meydana gelen sinerji inanıyorum ki kendi bünyemizde de çok daha farklı bir adımın atılmasına vesile olacaktır. Artık 12 Dev Adamımız inşallah sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır, Shane Larkin’in katılımıyla. Ülkemiz vatandaşlığı hayırlı olsun diyor, kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Yüzde yüz burslu eğitim

Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor” dedi.

REKLAM

Simge tesis

Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti’nin açılış töreninde milli sporcularla selamlaştı.

İstanbul’un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklere sahip. Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de bulunuyor. Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alıyor.