Gündem24 saat önce uyaracak
ERZURUM

Erzurum haberleri: Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden bildirecek

24 saat önce uyaracak

Erzurum'da kurulan yeni sistemlerle yıldırım düşmesinin yanı sıra yoğun yağış, su baskını, tipi ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 24 saat öncesinden uyarılacak.

Haber MerkeziAA
Erzurum Meteoroloji Radarı da kuruldu.
Erzurum Meteoroloji Radarı da kuruldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a 32 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulduğunu söyledi.

OMGİ'ler sayesinde Erzurum'un tüm ilçelerinde anlık olarak veri üretilerek tarımdan turizme tüm kullanıcılara sunulacağını aktaran Ün, şöyle konuştu:

"Erzurum'a bir Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde yıldırım ile şimşek sayısı anlık olarak elde edilmekte, havacılık, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok alanda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri için önem arz eden yıldırım gözlem verileri ile destek sağlanmaktadır. Yıldırım Tespit Sistemi'yle 'Şu ilçede, şu yerde yıldırım düşecek' diyerek vatandaşımızı uyarıyoruz, onunla ilgili tedbirli olmasını istiyoruz. Can ve mal kaybına sebep olacak olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum'a bir Meteoroloji Radarı da kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmekte ve meteorolojik uyarılar yayınlanmaktadır."

Ün, Meteroloji Radarı'nın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'a hizmet vereceğini belirterek, "Radar sistemi sayesinde erken uyarı yapıyoruz. Daha çok vatandaşlarımıza 'Şu bölgede, şu kadar yağış olacak' diye uyarıyoruz. Radar sistemimizle bir yerde yoğun yağış görüyorsak bunları çok rahatlıkla önceden uyarıyoruz. Ona göre vatandaşlarımız tedbirlerini alıyor." diye konuştu.

Erzurum'a 32 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kuruldu.

"Uçak seferlerinin iptali azalacak"

Erzurum Havalimanı'na Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduklarını belirten Ün, sivil ve askeri uçuşlar için kesintisiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Erzurum Havalimanı’nda kurulu bulunan Otomatik Pist Ölçer (RVR) sistemini 2017 Kasım ayı içerisinde yenilediklerini aktaran Ün, şunları kaydetti:

"Sistemde daha hassas ve yenilikçi ölçüm yapılarak, havalimanında sis, yağış gibi olumsuz meteorolojik koşullardan dolayı pist görüş mesafesinin 300 metreye kadar düşmesi durumunda bile uygun pistlerde uçuşların devam etmesi sağlanmaktadır. Yani artık uçak seferleri kolay kolay iptal edilmeyecek. Atmosferin dikey olarak tabakalarını gözlemlemek ve alınan verileri iklim değişikliğinden günlük hava tahminine kadar kullanmak gayesiyle ülkemizde 9 noktadan günde iki kez 35 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilen meteorolojik balon uçurulmaktadır."

Ün, Erzurum'a kurulan yeni teknoloji sistemleriyle elde edilen verilerin merkezdeki uzmanlar tarafından değerlendirilip Erzurum ve bağlı tüm ilçeleri için erken uyarılar yapıldığını aktardı.

Geçen yıllara göre bu yıl 2 derecelik bir sıcaklık artışının yaşandığını anlatan Ün, "Yağış oranı geçen yıla göre yüzde 40 bir düşüş var. Yağışlarımız düşük, sıcaklıklarımız yüksek. Doğu Anadolu bu yıl pek yağış alamadı, dolayısıyla kurak bir yıl geçiriyoruz. Bu kuraklığın çok ciddi bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki şubat mart ayında yine kar yağışı alacağız o zaman bu açıkları kapatacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı
Spor

Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'tan Premier Lig takımı Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, İngiltere'nin gündem maddelerinden bir tanesi. Milli futbolcunun Everton'a gelişini yorumlayan taraftarlar oyuncunun bonservis bedeli hakkındaki eleştirilere ilginç tepkiler verdi.
Görenler dehşete düştü
Gündem

Görenler dehşete düştü

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde koruma altında olan ve avlanması yasak olmasına rağmen karaca avlayan kişiye, bin 455 TL idari para ve 3 bin 500 TL tazminat olmak üzere 4 bin 955 TL para cezası uygulandı.
Bin yıl Türkiye'nin enerjisini karşılayabilir
Ekonomi

Bin yıl Türkiye'nin enerjisini karşılayabilir

Nükleer enerjnin gelecekteki yakıtının toryum olabileceği görüşü sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Çünkü Türkiye toryum rezervinde dünyada ikinci sırada bulunuyor. Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebileceğini belirten uzmanlar dışa bağımlılığın da azalabileceğine dikkat çekiyor.
Emre Can Juventus'la anlaştı
Spor

Emre Can Juventus'la anlaştı

Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Liverpool'dan ayrılıyor. Adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan genç futbolcu Haziran ayı için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.
En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları
Gündem

En güzel, anlamlı, kısa, resimli, güncel cuma mesajları

Yarın 5 Ocak 2018 Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz, mesaj atabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz...

KAPAT

YUKARI