24 yıldır acımız taze

Türkiye, 17 Ağustos 1999’da sabaha karşı saat 03.02’de yaşanan ve 45 saniye süren depremle büyük bir acı yaşadı. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acısı hâlâ taze. Büyük bir felakete dönüşen deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de yıkıma neden oldu. Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların işbirliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin yaraları büyük oranda sarıldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından yıkımın yaşandığı kentlerde, deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi. Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli’de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı. En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi.

YATAY MİMARİ İLERLİYOR

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Afet sonrası başlatılan çalışmalarla 15 Temmuz Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerinde valilik ve diğer resmi kurumların da içerisinde bulunduğu “yeni yerleşim bölgesi” oluşturuldu. Deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen sosyal alanlarda vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor. Marmara depreminin ardından hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan “yatay mimari” ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmezken, kent halkı yönetmeliğe uygun inşa edilen konutlarda güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Dualarla anıldılar

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler unutulmadı. Depremin meydana geldiği 03.02’de düzenlenen törenlerle hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Depremin merkez üssü Gölcük’te Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Depremden en çok etkilenen ikinci kent olan Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi’nce Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu. Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Yalova’daki tören ise Deprem Anıtı’nda stantların gezilmesiyle başladı. Ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı’na kadar “sessiz yürüyüş”ü ile devam etti. Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif’in ardından deprem saati olan 03.02’de duaların edilmesiyle son buldu. Depremin vurduğu İstanbul Avcılar’da da anma etkinliği düzenlendi.







