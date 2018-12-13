Gündem 24 yıllık hatadüzeltildi
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24 yıllık hata düzeltildi

93 harbi olarak bilinen Osmanlı- Rus Savaşı’nda Aziziye savunmasının kahramanlarından Nene Hatun adına 1994 yılında yaptırılan heykeldeki hata düzeltildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heykele tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta koyuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı.
Heykele tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta koyuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı.

Sol elinde tüfek ve sırtında bebek ile anıtlaştırılan Nene Hatun heykelindeki tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta koyuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı. Heykeldeki 24 yıllık hatanın düzeltildiğini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Nene Hatun heykelinin arkasındaki çocuk tasviriyle ilgili eleştirileri de şöyle cevaplandırdı: “Aslında Nene Hatun’un buraya geliş şeklini tasvir etmiyor. Nene Hatun savaşa çocuğunu evde bırakarak katılıyor. Bizim buradaki amacımız Nene Hatun’un çocuğunun olduğunu ziyaretçilere hatırlatmak.”

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