25 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamaları için yapılacak etkinliklerin detayları belli oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Bilecik’te beraberindeki Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi’ni ziyaret etti. Daha sonra Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları’nın tanıtım toplantısı için Söğüt’e geçti.

HER GENÇ MALAZGİRT’İ GÖRMELİ

Erdoğan, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti’nde doğan her çocuğun, her gencin liseyi bitirmeden önce muhakkak hem Ahlat-Malazgirt’i hem Çanakkale’yi görmüş olması gerektiğine vurgu yapmaya çalıştık. Etkinliklerimizde de gençleri Ahlat’a ve Malazgirt’e getirmeye gayret gösterdik. Bilecik de Söğüt de Şeyh Edebali de Ertuğrul Gazi de bu yolun dönüm noktalarından. Ümit ediyoruz ki bu kimliğimizin yeniden ihyası yolculuğunda bu önemli coğrafi işaret noktalarından birinde gençlerimize burayı da hatırlatmış olalım” Tarihten ibret almak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Okçular Vakfı’nın yılda yaptığı iki büyük etkinlik ve bu etkinlikte de Fatih ile fetih şuurunu 29 Mayıs’ta anlatmaya çalışıyoruz, Ertuğrul Gazi ile Ahlat’ı, Malazgirt’i bu toprakları vatan yapan değerleri ve hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimizde hep gençlerimiz var. Gençlerimizin bunları görmesini, öğrenmesini istiyoruz. 25-26 Ağustos’ta Ahlat’ta, Malazgirt’te olacağız”

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Beş günlük özel program

Gençlere bir olmanın, birlik olmanın değerini spor ve kardeşlik üzerinden vermeye devam eden Okçular Vakfı, tarihin en önemli zaferlerinden 1071 Malazgirt Zaferi’nin ruhunu yaşatmak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak için zaferin yıl dönümünde özel 5 günlük program hazırladı. 40 tematik çadırın kurulacağı programda toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı), sağdıç atışması gibi geleneksel etkinliler düzenlenecek. Kültür sahnesinde ise birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. Etkinliklerde mehter takımı da yer alacak. Çocuklar, kendileri için oluşturulan özel etkinlik alanlarında geleneksel oyunların yanı sıra at binecek, masal dinleyip gölge oyunlarıyla tanışacak. Etkinlikler, kökbörü, atlı okçuluk, güreşi gibi geleneksel sporlara ev sahipliği yapacak.