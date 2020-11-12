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POLİTİKA

25 eyaletli Anayasa planı!

25 eyaletli Anayasa planı!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yürütülen anayasa görüşmelerinin 4 ay sürdüğünü öne süren Özdağ, çalışmaların gizli kalması konusunun da 4 parti arasında protokole bağlandığını belirtti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti’nin FETÖ ve HDP ile ilişkilerine ilişkin iddialarda bulunduğu için ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Ümit Özdağ yine çok konuşulacak iddialarda bulundu. Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Özdağ, “CHP-İYİ Parti, SP ve HDP gizlice anayasa tasladığı hazırladı” iddiasını bir adım öteye taşıdı. Görüşmelere İYİ Parti adına Meral Akşener’in talimatıyla Ahmet Kamil Erbozan’ın katıldığını ifade eden Özdağ, ancak bunun partideki bazı isimlerden gizlendiğini ifade etti.

GİZLİLİK ŞARTI KOŞULDU

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yürütülen anayasa görüşmelerinin 4 ay sürdüğünü öne süren Özdağ, çalışmaların gizli kalması konusunun da 4 parti arasında protokole bağlandığını belirtti. Protokolü basın mensuplarına gösteren Özdağ, ardından da üzerinde mukatabat sağlanan maddeleri açıkladı. 4 partinin, eyalet sistemi, çok dilli eğitim ve Anayasa’nın değişmez ilk 3 maddesinde değişiklik konusunda anlaştığını iddia eden Özdağ, satır başları ile şunları kaydetti:

ÇOK DİLLE EĞİTİM TALEBİ

Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri bu taslakla değiştirilmiş. Taslakta Anayasa’nın 2. ve 3. maddeleri değiştirilmiş. 2. maddeden “Milli dayanışma ve Atatürk milliyetçiliği” ifadesi çıkarılmış. 3. maddeden ‘Dili Türkçe’dir’ ifadesi çıkarılmış. ‘Resmi dili Türkçe’dir’ ifadesi kullanılmış.

Taslağın 15. sayfasında şu ifadeler kullanılıyor: “Anadilde eğitim konusunda yasa koyucuya belirli bir takdir alanı bırakılmalıdır. Ve çift dilli resmi dil ve anadil eğitimine açıklık prensibi benimsenmelidir.’

25’E BÖLECEKLERMİŞ

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin hazırladığı taslakta yönetim ve bölgesel yönetimler bölümünde şöyle deniyor: 1982 Anayasası’nın tek yapıldığı üniter devlet konusundaki temel sorunları nelerdir: Öncelikle merkeziyetçi yönetim alanı daraltılmalıdır. Üniter yapı ademi merkeziyetçi bir yapıya doğru yeniden düzenlenmelidir. Yerel yönetimler güçlendirilmeli, merkezin yerel yönetimin üzerindeki idari vesayet yetkisi sınırlandırılmalıdır.

Türkiye 2 ila 5 arasında değişen iller bir araya getirilerek 20-25 idari bölgesel yönetime ayrılmalıdır.

Türkiye’nin Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına koyduğu şerhler kaldırılmalıdır.

Utanmazlık

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özdağ’ın TBMM’de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, “Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak AK Parti ile İYİ Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır. Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız” ifadelerini kullandı. Özdağ’ın bu iftirasının en hafif tabirle utanmazlık olduğunu söyleyen Çelik, “Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır” açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik
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