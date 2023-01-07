Gündem 25 il başkanı vekillik için istifa edebilir
ANKARA

25 il başkanı vekillik için istifa edebilir

2023 seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti, bir yandan adaylık başvuruları öncesinde teşkilatın nabzını yokluyor. Edinilen bilgilere göre, 20-25 arasında il başkanının adaylık için istifası bekleniyor.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
25 il başkanı vekillik için istifa edebilir
Arşiv

2023 seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti, bir yandan adaylık başvuruları öncesinde teşkilatın nabzını yokluyor. Edinilen bilgilere göre, 20-25 arasında il başkanının adaylık için istifası bekleniyor. Bunu dikkate alan Teşkilat Başkanlığı incelemelerine bugünden başladı. Mevcut il ve belediye başkanları üzerinde çalışmalar yapılıp tabandaki yansımaları ölçüldükten sonra adaylığı konusunda karara varılan isimler genel merkeze davet edilecek. Söz konusu sürecin şubat ayına sarkması beklenmiyor.

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