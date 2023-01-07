25 il başkanı vekillik için istifa edebilir

Ekonomi

Artık kimse faiz artışı beklemiyor: Bakan Nureddin Nebati Yeni Şafak’a konuk oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Türkiye Ekonomi Modeli’nin artık kabul gördüğünü, yatırımcıların da Türkiye’de iktidarın el değiştirmeyeceğini satın aldığını söyledi. Nebati, “Artık içeride de dışarıda da kimse ‘Faizi artıracak mısınız?’ diye sormuyor. Tersine, ‘Seçimden sonra bu politikalarınıza devam edecek misiniz?’ diye soruyorlar” dedi.