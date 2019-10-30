Gündem 25 yıl dağdaki bir sığınakta saklanan cinayet zanlısı yakalandı
MUŞ

25 yıl dağdaki bir sığınakta saklanan cinayet zanlısı yakalandı

25 yıl dağdaki bir sığınakta saklanan cinayet zanlısı yakalandı

Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga nedeniyle 36 yıl hapisle aranan Medeni Sağın, dağda saklandığı sığınakta yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Cinayet hükümlüsü, 25 yıl sonra sığınakta yakalandı.
Cinayet hükümlüsü, 25 yıl sonra sığınakta yakalandı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın saklandığı adresi tespit edildi.

DHA
36 yıl hapisle aranan Medeni Sağın, dağda saklandığı sığınakta yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde merkez Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak içi

Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DHA
Medeni Sağın'ın dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi.

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Çekmeköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma: Öğrenciler besmele yazılı kağıtlara basıyor

İstanbul'da bir ilkokulda çekildiği belirtilen sosyal medyadaki, öğrencilerin besmele yazılı kağıtlara bastığı görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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