25 yıl sonra Libya'dan ilk gemi geldi

500 yatak ve 700 koltuk kapasiteli gemiler 520’ye yakın da araç alabiliyor.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya’nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi “Kevalay Queen” İzmir’e geldi. Alsancak Limanı’na 107 yolcu getiren Kevalay Queen’i, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı, Türkiye Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil’in de aralarında olduğu ilgililer karşıladı.

FARKLI ŞEHİRLERE SEFER AÇILABİLİR

Karanfil, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası sayesinde, 1996’da yeterli ilgi görmemesi nedeniyle biten gemi seferini yeniden başlattıklarını belirtti. Seferleri haftada 1 olarak planlandıklarını, yazın sefer sayısının artabileceğini kaydeden Karanfil, “Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm, hem ticarete katkı sağlayacak. Bazı şehirlerde sadece turizm olacak” dedi.

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