Gündem 25 yıl sonra Libyadan ilk gemi geldi
İZMİR

25 yıl sonra Libya'dan ilk gemi geldi

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya’nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi “Kevalay Queen” İzmir’e geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​25 yıl sonra Libyadan ilk gemi geldi ​
500 yatak ve 700 koltuk kapasiteli gemiler 520’ye yakın da araç alabiliyor.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya’nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi “Kevalay Queen” İzmir’e geldi. Alsancak Limanı’na 107 yolcu getiren Kevalay Queen’i, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı, Türkiye Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil’in de aralarında olduğu ilgililer karşıladı.

FARKLI ŞEHİRLERE SEFER AÇILABİLİR

Karanfil, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası sayesinde, 1996’da yeterli ilgi görmemesi nedeniyle biten gemi seferini yeniden başlattıklarını belirtti. Seferleri haftada 1 olarak planlandıklarını, yazın sefer sayısının artabileceğini kaydeden Karanfil, “Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm, hem ticarete katkı sağlayacak. Bazı şehirlerde sadece turizm olacak” dedi.

Libya'dan rest: Türkiye'yle anlaşmamızı bozmayacağız
DÜNYA
Libya'dan rest: Türkiye'yle anlaşmamızı bozmayacağız
Düğün otobüsü nehre düştü

Düğün otobüsü nehre düştü

​Kenya'daki kazada 31 kişi hayatını kaybetti.
Kafası camdan dışarı çıktı

Kafası camdan dışarı çıktı

​Sakarya'daki feci kazada emniyet kemeri detayı.
Uludağda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiye ulaştı. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bir kez ek 10 yıl hasat et

Bir kez ek 10 yıl hasat et

​Türkiye, tarımda iklim değişikliğine hazırlanıyor.
İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partililere seslendi.
Kudüs'te yargısız infaz

Kudüs'te yargısız infaz

​İşgalci İsrail güçleri, Filistinli genci yerde yaralı yatarken infaz etti.

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

​Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 100 milyon metreküp üretim yapılacak.
AFAD'a gönüllü akını

AFAD'a gönüllü akını

​2 yılda 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.
Motorize 'Hızır'lar

Motorize 'Hızır'lar

​İstanbul'da motorize sağlık ekipleri trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor.
Kendisi de yabancı

Kendisi de yabancı

​Fransa'nın ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Cezayir göçmeni yahudi çıktı.
Mustafa Yazgan’ı kaybettik

Mustafa Yazgan’ı kaybettik

​Necip Fazıl'ın talebelerinden şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında vefat etti.

Papa'dan mülteci pozu

Papa'dan mülteci pozu

​Papa Franciscus'un Midilli'de sığınmacı kampını ziyaret edip Yunanistan'a destek istemesi tepki çekti.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin

​Yeşil beyazlılar ligde 3 haftadır kazanıyor.
Filistin'den unutulmaz gol

Filistin'den unutulmaz gol

FIFA Arap Kupası'nda Filistin, Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.