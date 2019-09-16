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BURSA

250 şirketten ekonomiye rekor katkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin önde gelen saha çalışmalarından biri olan "İlk 250 Büyük Firma-2018 Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Odadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında listede yer alan firmalar katma değer, istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en yüksek değerlere ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk 250 Büyük Firma-2018 Araştırması
İlk 250 Büyük Firma-2018 Araştırması

Listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu 148,3 milyar lira oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla, araştırmanın ilk yılından bu yana en yüksek seviye olan 27,8 milyar liraya çıktı. Firmaların net aktifleri yine 2017 yılına göre yüzde 25 yükselişle 101,7 milyar liraya ulaşırken, vergi öncesi dönem karları ise yüzde 29 artarak 9 milyar lira olarak kaydedildi.

İSTİHDAMDA ÖNEMLİ ARTIŞ

  • İbrahim Burkay
  • Türkiye'nin dış ticaretinde lider şehirler arasında bulunan Bursa'da ilk 250 firmanın ihracatı 2017 yılına göre yüzde 0,6'lık sınırlı artışa rağmen 12,6 milyar dolarla yeni bir eşiğe yükselirken, ücretle çalışanların toplamı ise yüzde 9,2 artışla 152 bin kişiyi aşarak rekor kırdı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "İstihdam ve katma değer artışında da bugüne kadar ki en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkemizin kalkınma hedeflerine sağladıkları değerli katkılar için tüm firmalarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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