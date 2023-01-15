250 sporcuya yeni kuşak

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı, Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi’nde yapıldı. İstanbul’un Bağcılar, Başakşehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinden 250 sporcunun katıldığı programda bir üst kuşağa geçenlere sertifikaları verildi.

Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mesut Gümüş, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, BAGİMDER Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez, taekwondo antrenörleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeni kuşaklarınız çok yakışacak

Milli sporcu ve antrenör Yaprak Avcı’nın sınava katılan tüm sporcularla birlikte yaptığı gösterinin ardından konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan sporculara seslenerek, “Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sahada ne zaman büyüklerinizle, anne babalarınızla otursak heyecanımızı kaybediyoruz ama burada çok ümit veren, heyecan dolu bir gençlik var” dedi. Gençlere yeni kuşaklarının çok yakışacağını belirten Ceylan, “Yaşıtlarınız vakitlerini bilgisayar başında geçirirken sizler disiplinli bir şekilde sporda geçirdiniz. Bu size hayatınızda başarının yolunu açacak. Sizler Türkiye’nin en büyük ve en köklü ailesi imam hatip ailesinin mensuplarısınız. Sizler öncü ve önder olacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

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Sonraki sınavı stadyumda yapacağız

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, organize edilen programda Öncü Spor olarak 250 sporcunun tekvandoda bir üst kuşağa geçiş sınavını gerçekleştirdiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde bu rakamın daha da artacağı bilgisini veren Kara, “Bu salonlar bize yetmemeye başladı, inşallah bir sonraki sınavımızı büyük bir stadyumda gerçekleştireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonları çıkacak

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise fedakârlıklar yapıldığı zaman gençler arasından dünya şampiyonları çıktığını belirterek, “Sadece taekwondoda değil diğer bireysel ve takım sporlarında da ülkemiz son yıllarda son derece başarılı” dedi. Tüm spor dallarında potansiyelin tümünün kullanılması halinde Türkiye’nin ilk üçte yer alacağını kaydeden Uçgun, “Ben inanıyorum ki, bu güzel tablodan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak” görüşlerini aktardı.

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Başarılarınızla örnek alınacaksınız

AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de başarının temelinin disiplin ve istikrar olduğunu belirterek, “Eğer disiplinli olur, istikrarlı olur, çok çalışırsak nihayetinde başarı kaçınılmaz olur. Onun için hocalarımızın sözüne riayet ederken yaptığımız işi disiplinli bir şekilde çok çalışarak yapacağız ve kademe kademe başarılarımızı elde edeceğiz” dedi. Gençlere, hayatlarında bir mefkureyi temsil ettikleri için başarılı olmak mecburiyetinde olduklarını aktaran Tüysüz, “Sizler dertli insanların evlatlarısınız. Sizler hayatın her safhasında başarılı olacaksınız. Başarılarınızla dünyanın dört bir yanından örnek alınacaksınız” ifadelerini kullandı.