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ANKARA

26 şehre yeni başsavcı

HSK Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’ni tamamladı. Adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​26 şehre yeni başsavcı
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

HSK Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’ni tamamladı. Adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli’ye yeni başsavcı atandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Kuşçuoğlu ve Bülent Kayaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal ile Ankara savcıları Erkan Yüksel ve Murat Özcan ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olurken, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam ve İzmir Savcısı Can Tuncay ise İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi.
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