​26 şehre yeni başsavcı

ABDULLAH SARİCA

HSK Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi’ni tamamladı. Adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli’ye yeni başsavcı atandı.